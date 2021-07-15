SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını! Yangına havadan müdahale anı kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
02:13
Kiralık araçla, balıkçı teknelerinin üstüne uçtu | Video 15.07.2021 | 15:14
01:31
Taksim Camisinde 251 şehit için mevlüt okutuldu | Video 15.07.2021 | 14:54
00:16
SON DAKİKA: Gaziantep'te hayvanat bahçesinde aslan paniği kamerada! 15.07.2021 | 14:42
01:45
07:37
01:37
Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar | Video 15.07.2021 | 13:33
03:32
Kayseri'de pisti ıskalayan paraşüt taşlı zemine çakıldı | Video 15.07.2021 | 13:08
06:13
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor | Video 15.07.2021 | 12:48
11:48
05:14
Genç kızın yaşadığı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.07.2021 | 11:40
01:57
42 kilo zehir ele geçirilen operasyon kamerada | Video 15.07.2021 | 11:17
00:56
Dükkana motor park ettin kavgası cinayetle bitti | Video 15.07.2021 | 11:17
01:51
Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video 15.07.2021 | 11:17
01:34
Aydın'da motosikletten ürkerek sulama kanalına düşen at, boğuldu 15.07.2021 | 10:48
03:06
Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı | Video 15.07.2021 | 11:00
07:00
02:04
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
01:18
İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video 15.07.2021 | 10:25
Son dakika haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Antalya Kaş'a bağlı Gökçeyazı Mahallesi Hacılar Boğazı mevkiinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangına Kaş ve Fethiye'den helikopterler sevk edildi. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 25 orman işçisi ve 5 teknik elemanla müdahale edildi.
Hızlı müdahaleyle yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışma başlatıldı.