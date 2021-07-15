Video Yaşam SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını! Yangına havadan müdahale anı kamerada

SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını! Yangına havadan müdahale anı kamerada

SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını! Yangına havadan müdahale anı kamerada
15.07.2021 | 15:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını! Yangına havadan müdahale anı kamerada 01:00
SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını! Yangına havadan müdahale anı kamerada 15.07.2021 | 15:15
Kiralık araçla, balıkçı teknelerinin üstüne uçtu | Video 02:13
Kiralık araçla, balıkçı teknelerinin üstüne uçtu | Video 15.07.2021 | 15:14
Taksim Camisinde 251 şehit için mevlüt okutuldu | Video 01:31
Taksim Camisinde 251 şehit için mevlüt okutuldu | Video 15.07.2021 | 14:54
SON DAKİKA: Gaziantep'te hayvanat bahçesinde aslan paniği kamerada! 00:16
SON DAKİKA: Gaziantep'te hayvanat bahçesinde aslan paniği kamerada! 15.07.2021 | 14:42
Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’e hiçbir şey olmadı | Video 01:45
Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’e hiçbir şey olmadı | Video 15.07.2021 | 14:25
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdikleri evleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 07:37
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdikleri evleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 15.07.2021 | 13:52
Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar | Video 01:37
Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar | Video 15.07.2021 | 13:33
Kayseri'de pisti ıskalayan paraşüt taşlı zemine çakıldı | Video 03:32
Kayseri'de pisti ıskalayan paraşüt taşlı zemine çakıldı | Video 15.07.2021 | 13:08
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor | Video 06:13
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor | Video 15.07.2021 | 12:48
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde önemli açıklamalar 11:48
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde önemli açıklamalar 15.07.2021 | 12:41
Genç kızın yaşadığı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:14
Genç kızın yaşadığı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.07.2021 | 11:40
42 kilo zehir ele geçirilen operasyon kamerada | Video 01:57
42 kilo zehir ele geçirilen operasyon kamerada | Video 15.07.2021 | 11:17
Dükkana motor park ettin kavgası cinayetle bitti | Video 00:56
Dükkana motor park ettin kavgası cinayetle bitti | Video 15.07.2021 | 11:17
Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video 01:51
Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video 15.07.2021 | 11:17
Aydın'da motosikletten ürkerek sulama kanalına düşen at, boğuldu 01:34
Aydın'da motosikletten ürkerek sulama kanalına düşen at, boğuldu 15.07.2021 | 10:48
Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı | Video 03:06
Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı | Video 15.07.2021 | 11:00
15 Temmuz'un en genç gazisi o geceyi anlattı Bu ülkenin kahramanları bitmez | Video 07:00
15 Temmuz'un en genç gazisi o geceyi anlattı "Bu ülkenin kahramanları bitmez" | Video 15.07.2021 | 10:30
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi | Video 02:04
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video 01:18
İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video 15.07.2021 | 10:25
Bursa’da elektrikli bisiklet seyir halindeyken alev topuna döndü, sürücü canını zor kurtardı | Video 00:35
Bursa’da elektrikli bisiklet seyir halindeyken alev topuna döndü, sürücü canını zor kurtardı | Video 15.07.2021 | 10:25

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Kaş'a bağlı Gökçeyazı Mahallesi Hacılar Boğazı mevkiinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangına Kaş ve Fethiye'den helikopterler sevk edildi. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 25 orman işçisi ve 5 teknik elemanla müdahale edildi.


Hızlı müdahaleyle yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.


Yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA