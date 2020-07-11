Video Yaşam Son Dakika: Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video

Son Dakika: Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video

Son Dakika: Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video
11.07.2020 | 08:58

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Antalya’nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza akşam saatlerinde Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 GY 482 plakalı açık kasa kamyonet ile yine sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 FGV 29 plakalı kapalı kasa kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi ölürken 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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