Video Yaşam SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! İlk görüntüler...

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! İlk görüntüler...

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! İlk görüntüler...
22.09.2021 | 15:53

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Son dakika haberleri... Antalya Manavgat^ta başlayan oprman yangınına havadan müdahale ediliyor!

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