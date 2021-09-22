SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! İlk görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
03:14
03:16
Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciası davası ertelendi | Video 22.09.2021 | 16:27
01:28
Gaziantep ve Kilis’te kaçak silah operasyonu: 24 gözaltı | Video 22.09.2021 | 16:27
00:39
Şile’de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı | Video 22.09.2021 | 16:09
05:59
Şile’de fabrika yangınına helikopterden müdahale kamerada | Video 22.09.2021 | 15:47
00:35
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! İlk görüntüler... 22.09.2021 | 15:53
01:53
02:54
Gelin-damat fotoğrafı çekerken 30 metreden düştü | Video 22.09.2021 | 14:37
03:26
Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu | Video 22.09.2021 | 14:37
03:30
Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.09.2021 | 14:37
03:17
00:51
Şile'de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video 22.09.2021 | 14:25
03:04
Balıkçıların 200 kiloluk orkinos sevinci | Video 22.09.2021 | 14:08
04:22
03:20
"Öldü" denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu | Video 22.09.2021 | 13:30
00:40
Pantolonun beline gizlenen uyuşturucuyu 'Su' yakaladı | Video 22.09.2021 | 13:23
02:50
Çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakalınca yakalandı | Video 22.09.2021 | 13:08
00:59
Son dakika haberleri... Antalya Manavgat^ta başlayan oprman yangınına havadan müdahale ediliyor!