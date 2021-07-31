SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor 31.07.2021 | 12:33
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SON DAKİKA: İstanbul Ayazağa'da orman yangını seferberliği 31.07.2021 | 12:29
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Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gün önce 4 ayrı noktadan başlayarak geniş bir alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.