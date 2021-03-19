Video Yaşam SON DAKİKA! Antalya'da 16 yaşındaki kızı taciz eden 77 yaşındaki sapık olayında flaş gelişme | Video

SON DAKİKA! Antalya'da 16 yaşındaki kızı taciz eden 77 yaşındaki sapık olayında flaş gelişme | Video

SON DAKİKA! Antalya'da 16 yaşındaki kızı taciz eden 77 yaşındaki sapık olayında flaş gelişme | Video
19.03.2021 | 11:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İş yerinin camını taşla kırarak cep telefonlarını çaldı | Video 00:24
İş yerinin camını taşla kırarak cep telefonlarını çaldı | Video 19.03.2021 | 17:35
Son dakika! Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek görüntüler ortaya çıktı | Video 06:33
Son dakika! Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek görüntüler ortaya çıktı | Video 19.03.2021 | 16:15
Çiftlikten kaçan atlar, dört nala böyle koşturdu | Video 00:27
Çiftlikten kaçan atlar, dört nala böyle koşturdu | Video 19.03.2021 | 15:01
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti | Video 03:04
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti | Video 19.03.2021 | 15:32
Alışveriş merkezini dumanlar kapladı | Video 01:08
Alışveriş merkezini dumanlar kapladı | Video 19.03.2021 | 15:49
Muğla'da amatör balıkçılara fok balığı sürprizi kamerada | Video 00:29
Muğla'da amatör balıkçılara fok balığı sürprizi kamerada | Video 19.03.2021 | 15:42
Son dakika haberleri... Antalya'da kavgaya müdahale eden polislere skandal tehditler Hesabı kesilecek... | Video 04:35
Son dakika haberleri... Antalya'da kavgaya müdahale eden polislere skandal tehditler "Hesabı kesilecek..." | Video 19.03.2021 | 15:28
Son dakika haberi: Gaziantep'te Duygu Delen'in şüpheli şekilde öldüğü daire ilk kez görüntülendi | Video 05:39
Son dakika haberi: Gaziantep'te Duygu Delen'in şüpheli şekilde öldüğü daire ilk kez görüntülendi | Video 19.03.2021 | 14:31
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi | Video 00:34
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi | Video 19.03.2021 | 14:26
Bursa'da trafikte akılalmaz görüntü! Yolcuları salkım saçak taşıyan minibüs kamerada... | Video 00:32
Bursa'da trafikte akılalmaz görüntü! Yolcuları salkım saçak taşıyan minibüs kamerada... | Video 19.03.2021 | 14:31
20 yıllık borcunu alamadı, cenazede Hakkımı helal etmiyorum diye bağırdı | Video 03:06
20 yıllık borcunu alamadı, cenazede "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı | Video 19.03.2021 | 11:35
Sahiplendikleri oğlağa bebek gibi bakıyorlar | Video 03:36
Sahiplendikleri oğlağa bebek gibi bakıyorlar | Video 19.03.2021 | 11:35
TÜGVA'dan Çanakkale Zaferi için anlamlı video. Anadolu yiğitlerinin evlatları | Video 01:35
TÜGVA'dan Çanakkale Zaferi için anlamlı video. "Anadolu yiğitlerinin evlatları" | Video 19.03.2021 | 12:18
Jenaratör hırsızları yakalandı | Video 00:43
Jenaratör hırsızları yakalandı | Video 19.03.2021 | 12:10
SON DAKİKA: İstanbul Üsküdar'da cenaze namazında sıradışı olay! 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı | Video 03:06
SON DAKİKA: İstanbul Üsküdar'da cenaze namazında sıradışı olay! 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı | Video 19.03.2021 | 11:45
Kayseri'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye baskın | Video 01:13
Kayseri'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye baskın | Video 19.03.2021 | 11:45
SON DAKİKA! Antalya'da 16 yaşındaki kızı taciz eden 77 yaşındaki sapık olayında flaş gelişme | Video 07:09
SON DAKİKA! Antalya'da 16 yaşındaki kızı taciz eden 77 yaşındaki sapık olayında flaş gelişme | Video 19.03.2021 | 11:44
Müge Anlı'da esrarengiz Şahap Örcün olayında son dakika! Olay yerinden canlı yayın... | Video 15:22
Müge Anlı'da esrarengiz Şahap Örcün olayında son dakika! Olay yerinden canlı yayın... | Video 19.03.2021 | 11:04
Adana'da başkasıyla evlendirilmek istenen genç kız sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu | Video 01:38
Adana'da başkasıyla evlendirilmek istenen genç kız sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu | Video 19.03.2021 | 10:49
Yürekler ağza geldi! Kayan bebek arabasındaki bebek ezilmekten son anda kurtuldu | Video 00:58
Yürekler ağza geldi! Kayan bebek arabasındaki bebek ezilmekten son anda kurtuldu | Video 19.03.2021 | 10:40

Son dakika haberleri... Antalya’da yolcu olarak bindiği minibüste 16 yaşındaki kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen 77 yaşındaki adam minibüs şoförünün ihbarı ve ailenin şikayetçi olması üzerine evinde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Manavgat ilçesinde meydana eldi. 12 Mart tarihinde saat 13.40 sıralarında 16 yaşındaki kız çocuğu, Antalya Caddesi'nde PTT önündeki duraktan Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere Manavgat-Çeltikçi hattında çalışan Mehmet İnce'nin kullandığı 07 J 2078 plakalı şehir içi minibüse bindi. Minibüs İmam Hatip Lisesi durağına geldiğinde minibüse elinde ekmek poşeti bulunan 77 yaşındaki O.N.G. binerek en arka koltuktaki kızın yanına oturdu.


Şoför kameradan tespit etti
Kısa bir süre sonra minibüs şoförünün yanında oturan arkadaşı, minibüsün kamerasında yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini gördüğünü söylemesi üzerine şoför kamerayı izlemeye koyuldu. Yaşlı adamın kızın elini tutmaya çalışması, ardından da kızın bacağını ellemesi üzerine Yenimahalle mevkiinde minibüsü durdurarak yaşlı adamı minibüsten indirdi.


Aile şikayetçi oldu
Minibüs şoförü bu durumu önce şehir içi minibüs kooperatifi yönetimiyle ardından da basın mensuplarıyla paylaştı. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önce kıza ve ailesine ardından da kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen O.N.G.'ye ulaştı. Genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine O.N.G. dün akşam Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.


Geceyi merkez karakolunda geçiren O.N.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.N.G. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Minibüs şoförü: "O an aklıma araçtan indirip kovmak geldi"
Olayı anlatan minibüs şoförü Mehmet İnce, 12 Mart Cuma günü Kavaklı Çeltikçi hattında çalıştığını belirterek "PTT durağında minibüse bir kız binerek en arka koltuğa oturdu. İmam Hatip Durağında da yaşlı bir adam elinde ekmek poşetiyle binip ücreti ödedikten sonra en arka koltuğa kızın yanına oturdu. O an benim yanımdaki koltukta tanıdığım bir arkadaşım oturuyordu. Kısa bir süre sonra arkadaşım yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini söyleyince önümde bulunan kayıt yapmayan araca binenleri ve içeriyi gösteren kamerayı takip etmeye başladım. Yaşlı adam önce kızın elinin üzerine elini koymak istedi. Kız elini kaçırdı. Bir süre sonra elindeki defterden bir şey sorma bahanesiyle kızın bacaklarına dokunmaya başladı. Kız korkudan bir şey yapamadı. İçerideki yolculardan tepki gelmeyince aklıma adamı araçtan indirip kızı adamdan kurtarmak geldi. Yenimahalle girişinde aracı durdurdum ve kolundan tutup indirdim. Durumu kooperatif başkanıma bildirdim. Çeltikçi'de kız indi. Jandarma harekete geçti ve ifademe başvurdu. Benim de 2 tane kızım var. Bu durum karşısında sessiz kalamazdım" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA