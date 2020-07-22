Video Yaşam Son Dakika: Antalya'da orman yangını | Video

Son Dakika: Antalya'da orman yangını | Video

Son Dakika: Antalya'da orman yangını | Video
22.07.2020 | 12:38

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Son dakika haberi... Antalya Aksu'da henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Ekipler orman yangınını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altıan almak için yoğun çaba harcıyor.

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