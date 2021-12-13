Son Dakika: Antalya'da sözleşmeli er kadın polisi sokak ortasında yere yatırıp böyle bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video
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Antalya’da sözleşmeli erin, tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, erin arkasında takip ettiği polis memuruna bir anda saldırması ve yere yatırarak defalarca bıçaklaması yer aldı.
Olay, 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izin için geldiği Antalya'da, daha önceden tanıdığı ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Leyla S.'nin arkasından yanaşıp, yanındaki bıçağı çıkarak bıçaklamaya başladı. Karın bölgesinden birçok darbeyle Leyla S.'yi bıçaklayan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaşmak istedi. Leyla S.'nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, Abdullah Ç.'yi yakalayarak darp etti, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaldırım üzerinde bulunan bıçak ile Leyla S.'ye ait tabancayı inceleyerek muhafaza altına aldı.
Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Leyla S.'nin arkasından bir anda gelen Abdullah Ç'nin saldırması, polis memurunu yere yatırı defalarca bıçaklaması yer aldı. Çevredekilerin yardıma koşmasının ardından Abdullah Ç'nin olay yerinden uzaklaşması da kayıtlara yansıdı.