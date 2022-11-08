Son Dakika: Antalya'da vahşet! 5'inci kattan aşağı atılan bebeğin, düşme görüntüleri ortaya çıktı! | Video

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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman girişinde poşet içerisinde yeni doğan kız çocuğuna ait ceset bulundu. Gürcistan uyruklu anne ve kızı gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.