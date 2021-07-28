SON DAKİKA: Antalya'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yollandı. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Gelen son dakika bilgisine göre ise; 3 mahalle tedbiren boşaltıldı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gittiği açıklandı.