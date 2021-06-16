SON DAKİKA: Antalya'daki hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şezlong ve kameriyeleri uçurdu, ağaçları devirdi...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
05:36
03:16
Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi | Video 16.06.2021 | 11:42
01:29
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü | Video 16.06.2021 | 11:42
01:06
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi | Video 16.06.2021 | 11:42
00:34
01:56
Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para şaşırttı | Video 16.06.2021 | 11:05
00:28
00:28
Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain kamerada! 16.06.2021 | 11:01
01:46
Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti | Video 16.06.2021 | 10:27
04:55
Hırsızları durdurabilmek için saksı attılar | Video 16.06.2021 | 10:27
15:41
01:53
Antalya’da korkutan hortum kamerada | Video 16.06.2021 | 09:55
00:34
Motosikletli uyuşturucu torbacısı polise böyle yakalandı | Video 16.06.2021 | 09:55
03:01
SON DAKİKA: Antalya’da korkutan devasa hortum kamerada! 16.06.2021 | 09:54
03:01
00:40
Aynı masadan kalktığı şahsı böyle bıçakladı | Video 16.06.2021 | 09:34
00:48
Aranan şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca kamerada | Video 16.06.2021 | 09:26
01:00
Önce tozunu süpürdü, sonrada demir tezgahı sırtlayıp götürdü | Video 16.06.2021 | 09:09
Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinin Boğazkent mahallesinde bu sabah yağış sonrası oluşan 2 hortum korkuya neden olmuştu. Denizde oluşan hortumlardan biri karaya ulaştı ve 5 yıldızlı bir otelin plaj, havuz kısmında, şezlong, masa ve sandalyeleri havaya uçurdu. O anlarda otel personeli korunaklı bir yere sığınırken yaşananları cep telefonu ile anbean görüntüledi. Şezlonglar, kameriyeler havalarda uçtu, ağaçlar devrildi. Denizden gelen hortum maddi hasarın ardından kayboldu. Otel yetkilileri, tesiste maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.