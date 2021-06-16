SON DAKİKA: Antalya'daki hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şezlong ve kameriyeleri uçurdu, ağaçları devirdi...

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinin Boğazkent mahallesinde bu sabah yağış sonrası oluşan 2 hortum korkuya neden olmuştu. Denizde oluşan hortumlardan biri karaya ulaştı ve 5 yıldızlı bir otelin plaj, havuz kısmında, şezlong, masa ve sandalyeleri havaya uçurdu. O anlarda otel personeli korunaklı bir yere sığınırken yaşananları cep telefonu ile anbean görüntüledi. Şezlonglar, kameriyeler havalarda uçtu, ağaçlar devrildi. Denizden gelen hortum maddi hasarın ardından kayboldu. Otel yetkilileri, tesiste maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.