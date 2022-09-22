Video Yaşam Son Dakika: Arnavutköy'de iş yerinde yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video
Son Dakika: Arnavutköy'de iş yerinde yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video

Son Dakika: Arnavutköy'de iş yerinde yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video

22.09.2022 | 11:35

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Son dakika haberi: Arnavutköy’de iş yerinde yangın çıktı. Alevler bir gecekonduya ve 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

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