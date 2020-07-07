Video Yaşam Son dakika: Artvin Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den yangın açıklaması | Video

Son dakika: Artvin Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den yangın açıklaması | Video

Son dakika: Artvin Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den yangın açıklaması | Video
07.07.2020 | 13:42

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Son dakika haberi... Artvin Yusufeli ilçesinin Dokumacılar köyünde çıkan yangında birçok köy evi yandı. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, canlı yayında; çıkan yangında bir köyün neredeyse tamamının yandığını ifade etti.

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