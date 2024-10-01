Video Yaşam SON DAKİKA | atv Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Yıllardır arıyordu Müge Anlı jet hızıyla buldu
SON DAKİKA | atv Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Yıllardır arıyordu Müge Anlı jet hızıyla buldu

SON DAKİKA | atv Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Yıllardır arıyordu Müge Anlı jet hızıyla buldu

01.10.2024 | 13:23

tav Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınında mutluluk gözyaşları sel oldu...

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Sevtap Hanım yıllardır biyolojik annesini arıyordu. Müge Anlı yarım saatte buldu. Biyolojik anne Taliha canlı yayına bağlandı. Stüdyoda duygulu anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Taliha Hanım, " kızımı görmeye gittim ama babası ve babaannesi izin vermedi, yıllar sonra da onu bana karşı doldurmuşlardır diye gidemedim" dedi.
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