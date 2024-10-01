SON DAKİKA | atv Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Yıllardır arıyordu Müge Anlı jet hızıyla buldu 01.10.2024 | 13:23 tav Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınında mutluluk gözyaşları sel oldu... VİDEO DEVAM EDİYOR

Sevtap Hanım yıllardır biyolojik annesini arıyordu. Müge Anlı yarım saatte buldu. Biyolojik anne Taliha canlı yayına bağlandı. Stüdyoda duygulu anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Taliha Hanım, " kızımı görmeye gittim ama babası ve babaannesi izin vermedi, yıllar sonra da onu bana karşı doldurmuşlardır diye gidemedim" dedi.