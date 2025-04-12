SON DAKİKA: Avcılar'da metrobüs kazası: 10 yaralı! | Video
Son dakika haberi... Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.
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