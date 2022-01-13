Video Yaşam Son Dakika: Avukat Dilara Yıldız Samsun'da toprağa verildi! Annesinden yürek yakan ağıt: "Katiline mi aşık oldun yavrum" | Video
Son Dakika: Avukat Dilara Yıldız Samsun'da toprağa verildi! Annesinden yürek yakan ağıt:

Son Dakika: Avukat Dilara Yıldız Samsun'da toprağa verildi! Annesinden yürek yakan ağıt: "Katiline mi aşık oldun yavrum" | Video

13.01.2022 | 13:34

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Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi başında ağıt yakan anneannesi Sevim Kitapçı, “Eceline mi aşık oldun. Katiline mi aşık oldun yavrum” diye gözyaşı döktü.

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İstanbul Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde bulunan bir restoranda İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi dün İstanbul'da yapılan törenin ardından bugün memleketi Samsun'un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız'ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi. Anne Elvan Akyel ve anneanne Sevim Kitapçı cenazede ayakta durmakta zorlandı. Anneanne Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun. Katiline mi aşık oldun yavrum. Ben seni öpmelere kıyamıyordum. Dünyalar güzeli kızım. Kaderin kötüymüş kızım. Şeytana mı aşık oldun benim tatlı kızım. Çok genç yaşta gittin yavrum" diye feryat etti.

Dilara Yıldız'ın akrabası Turgut Çakmak ise, "Kızımızı rehin almış. Dilara da eski nişanlısını ikna edip, lokantaya kadar getirmiş. Arkadaşları da o sırada polise ihbar etmişler. Buna rağmen polisimiz resmi kıyafet ile operasyona geliyorlar. Adam zaten bunu öldürecek. Resmi kıyafetli polisleri görünce de silahını çekip, kızımızı öldürüyor" dedi.

Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

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