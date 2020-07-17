Son Dakika: Ayasofya Camii'ndeki o yazılar da söküldü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
03:19
Son Dakika: Ayasofya Camii'ndeki o yazılar da söküldü | Video 17.07.2020 | 14:25
00:58
Karadeniz’de oluşan hortum Kocaali’den görüntülendi | Video 17.07.2020 | 12:47
00:28
00:41
05:12
Adana'da Pitbull dehşeti! Yine çocuklara saldırdı | Video 17.07.2020 | 11:00
05:38
05:21
01:14
İstanbul'da minibüste 'İnsanlık ölmüş' olay kamerada | Video 17.07.2020 | 10:43
02:29
00:45
Tekirdağ'da kuyruklı yıldız böyle görüntülendi | Video 16.07.2020 | 19:56
01:03
Otomobile giren yılan kazaya neden oldu | Video 16.07.2020 | 19:20
00:56
Antalya’da alev alan otomobilde arka arkaya patlamalar oldu | Video 16.07.2020 | 19:20
03:17
02:10
02:10
03:07
Rize'deki sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor | Video 16.07.2020 | 13:44
00:31
00:43
Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan kadından şok savunma "Kötü yola..." | Video 16.07.2020 | 12:53
Son dakika haberi... Danıştay kararının ardından müze işlevine son verilerek ibadete açılan Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 24 Temmuz tarihinde ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde camii girişinde asılı olan tabelalar kaldırılırken, bugün ise Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.