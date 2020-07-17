Son Dakika: Ayasofya Camii'ndeki o yazılar da söküldü | Video

Son dakika haberi... Danıştay kararının ardından müze işlevine son verilerek ibadete açılan Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 24 Temmuz tarihinde ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde camii girişinde asılı olan tabelalar kaldırılırken, bugün ise Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.