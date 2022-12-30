SON DAKİKA! Aydın'da dönercide patlama! Ölü ve yaralılar var! İşte ilk görüntüler | Video
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bir dönerci dükkanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.