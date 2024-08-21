SON DAKİKA | Aydın'da feci kaza! Yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı

Aydın'da yolcu otobüsünün bir yayaya çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şahsın yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek şahıs olduğu ve henüz kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.