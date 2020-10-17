Video Yaşam Son dakika! Azerbaycan işgalci Ermenistan güçleri hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video

Son dakika! Azerbaycan işgalci Ermenistan güçleri hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video

Son dakika! Azerbaycan işgalci Ermenistan güçleri hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video
17.10.2020 | 17:08

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Son dakika haberleri... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan güçlerini ve askeri araçlarını imha görüntülerini yayınladı.

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