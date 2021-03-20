SON DAKİKA: Aziz Çoban isimli şahsın kız çocuğuna dayak attığı dehşet görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video
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Son dakika haberleri... Küçük kız çocuğuna dayak görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Adının Aziz Çoban olduğu iddia edilen şahsın küçük kız çocuğunu tokatlayarak ağlattığı skandal TikTok videosuna tepki yağdı.