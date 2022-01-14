SON DAKİKA! Bagajda taşınan üzeri kirli işçiyle ilgili yeni görüntüler | Video

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat işleri yapan taşeron bir firmanın sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından önce firma sahibinin ayakkabıyı aldığı, ardından işçinin yapı market içinde ayakkabısını değiştirdiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.