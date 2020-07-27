Son Dakika: Bağcılar’da 6 iş yeri aynı anda kundaklanmıştı... Olayın altından PKK çıktı, 3 tutuklama

İstanbul Bağcılar’da 6 işyerinin eş zamanlı kundaklanması olayından PKK terör örgütü çıktı. Emniyet güçlerince faillere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz günü saat 02.30 sıralarında Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 6 işyerinin eş zamanlı kundaklanması olayı ile ilgili güvenlik kameraları titizlikle incelendi.