Video Yaşam SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video
SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video

SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video

13.05.2022 | 13:53

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Bağcılar'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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