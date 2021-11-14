Son Dakika: Bağcılar'daki binada patlama!

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Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Binanın ön cephesi yola açılırken, dairede yangın çıktı. 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.