SON DAKİKA! Bahçeşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video
Bahçeşehir 1. kısım Ispartakule Caddesi'ndeki İETT durağında 146T hatlı Fenertepe-Esenkent İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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SON DAKİKA! Bahçeşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video 15.05.2025 | 08:47