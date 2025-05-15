Video Yaşam SON DAKİKA! Bahçeşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video
SON DAKİKA! Bahçeşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video

SON DAKİKA! Bahçeşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video

15.05.2025 | 08:47

Bahçeşehir 1. kısım Ispartakule Caddesi'ndeki İETT durağında 146T hatlı Fenertepe-Esenkent İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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