SON DAKİKA: Balıkesir'de korku dolu anlar! Altınoluk'ta tur teknesi yandı
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SON DAKİKA: Balıkesir'de korku dolu anlar! Altınoluk'ta tur teknesi yandı 14.07.2021 | 10:04
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de Altınoluk'ta tur teknesinde yangın!