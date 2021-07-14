Video Yaşam SON DAKİKA: Balıkesir'de korku dolu anlar! Altınoluk'ta tur teknesi yandı

SON DAKİKA: Balıkesir'de korku dolu anlar! Altınoluk'ta tur teknesi yandı

SON DAKİKA: Balıkesir'de korku dolu anlar! Altınoluk'ta tur teknesi yandı
14.07.2021 | 10:04

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Son dakika haberleri... Balıkesir'de Altınoluk'ta tur teknesinde yangın!

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