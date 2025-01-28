Video Yaşam SON DAKİKA: Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var | Video
SON DAKİKA: Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var | Video

SON DAKİKA: Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var | Video

28.01.2025 | 11:08

Son dakika haberi... Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikser aracının karıştığı 2 farklı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

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SON DAKİKA: Başakşehir’de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var | Video 01:14
SON DAKİKA: Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var | Video 28.01.2025 | 11:08
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