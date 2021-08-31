Son dakika! Başakşehir'de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Son dakika! Başakşehir'de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın | Video 31.08.2021 | 22:14
00:46
Plastik atık imalathanesinde çıkan yangın sürüyor | Video 31.08.2021 | 18:17
06:42
Avcılar’da lunaparkta 19 yaşındaki genç kızın şok ölümü | Video 31.08.2021 | 17:50
08:19
02:38
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında suç duyurusu! 31.08.2021 | 15:35
00:52
00:57
01:44
01:44
Eski Masterchef Murat polise tomarla rüşvet teklif etti 31.08.2021 | 13:05
00:28
16:38
01:24
Balık av sezonu başlıyor 31.08.2021 | 11:47
00:24
'Yavaş git' dediği için kurşunların hedefi oldu! 31.08.2021 | 11:47
00:15
05:58
01:16
02:21
Osmaniye'de çocuk hırsızların polisleri bile şaşırtan rahatlığı kamerada! 31.08.2021 | 10:45
07:45
Erzurum'da İmam Hatipli öğrencilerden Elon Musk'ın Tesla'sına rakip otomobil 31.08.2021 | 10:00
01:26
Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor.