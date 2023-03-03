Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceklerini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'yi afetlere en hızlı ve etkili tepki veren ülkesi haline getireceklerini söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nun kurulacağını duyurdu.