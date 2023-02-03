Son dakika | Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Başbakanı Kurti ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz." dedi. Diğer yandan Türkiye'nin Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumunda olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Dış ticaret hacmin 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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