SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak?

Son dakika haberleri | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT talimatı! Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliyi ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemelerin yapılması için talimat verdi. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, (EYT) Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve emeklilerle ilgi gündeme gelen düzenlemelerin detaylarını açıkladı...