Video Yaşam Son dakika: Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında yeni gelişme | Video

Son dakika: Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında yeni gelişme | Video

Son dakika: Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında yeni gelişme | Video
10.06.2021 | 18:06

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Nişantaşı'nda N.N.A. ve Y.F adlı kadınlar saldırdığı iddia edilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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