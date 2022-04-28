Video Yaşam Son Dakika: Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı | Video
Son Dakika: Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı | Video

Son Dakika: Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı | Video

28.04.2022 | 15:31

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Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinin çatı kısmında yangın çıktı. Sanayi sitesinin çatı kısmı alevler içerisinde kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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