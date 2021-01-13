SON DAKİKA | Beklenen kar yağışı başladı! Yağışlar ne kadar sürecek?
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SON DAKİKA | Beklenen kar yağışı başladı! Yağışlar ne kadar sürecek? 13.01.2021 | 16:33
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Son dakika haberine göre; Meteoroloji'nin hava tahminleri sonrası uyardığı Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Kentte yağışın aralıklarla bir hafta kadar sürmesi bekleniyor. Yağışın etkisini artırması ile Ankara beyaza bürünürken, sıcaklık da 5 derecenin altını gördü.