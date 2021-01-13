SON DAKİKA | Beklenen kar yağışı başladı! Yağışlar ne kadar sürecek?

Son dakika haberine göre; Meteoroloji'nin hava tahminleri sonrası uyardığı Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Kentte yağışın aralıklarla bir hafta kadar sürmesi bekleniyor. Yağışın etkisini artırması ile Ankara beyaza bürünürken, sıcaklık da 5 derecenin altını gördü.