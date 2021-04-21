Son dakika! Beşiktaş'taki otobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Beşiktaş'ta 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 1 yolcunun ise yaralandığı İETT otobüsü kazası kameralara yansıdı. Kaza sırasında otobüs şoförünün telefonu ile ilgilendiği ve bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü.