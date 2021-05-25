Son dakika: Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde büyük yangın! | Video
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Son dakika haberine göre; Beylikdüzü Su ürünleri Hali'nde yangın çıktı. Halde toplanan balık ağlarının yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.