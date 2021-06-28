Video Yaşam SON DAKİKA: Bingöl'de orman yangını! Helikopterle müdahale anı kamerada

SON DAKİKA: Bingöl'de orman yangını! Helikopterle müdahale anı kamerada

SON DAKİKA: Bingöl'de orman yangını! Helikopterle müdahale anı kamerada
28.06.2021 | 15:36

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SON DAKİKA: Bingöl'de orman yangını! Helikopterle müdahale anı kamerada 01:25
SON DAKİKA: Bingöl'de orman yangını! Helikopterle müdahale anı kamerada 28.06.2021 | 15:36
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Son dakika haberleri... Bingöl'ün Genç ilçesinde, 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Bingöl'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde, Güzeldere ve Dedebağı köyleri yakınlarındaki ormanlı alanda 25 Haziran günü çıkan yangın, devam ediyor. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri havadan, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlarla da karadan müdahale ediliyor.

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