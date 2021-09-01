Video Yaşam SON DAKİKA: Bingöl'deki orman yangını söndürme çalışmalarından son görüntüler...

SON DAKİKA: Bingöl'deki orman yangını söndürme çalışmalarından son görüntüler...

SON DAKİKA: Bingöl'deki orman yangını söndürme çalışmalarından son görüntüler...
01.09.2021 | 09:51

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Son dakika haberleri... Bingöl'deki orman yangını bölgesindeki söndürme çalışmaları devam ediyor. Bingöl'deki orman yangını bölgesindeki son durum havadan böyle görüntülendi...

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