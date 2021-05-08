Son dakika: Bir grup genç kavgaya tutuştu! Pes dedirten sözler | Video
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Antalya'da, aralarında kızların da olduğu bir grup genç, kısıtlamayı ihlal edip, sokak ortasında kavga etti. Gençlerin uçan tekme ve sopalı kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüyü çeken kişinin, "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" sözleri şaşkınlık yarattı.