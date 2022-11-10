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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: Bitlis Van gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.11.2022 | 09:14
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Beyaza bürünen 'Klaskur Yaylası' gün batımında böyle görüntülendi | Video 10.11.2022 | 09:00
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Çekmeköy'de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı 10.11.2022 | 08:26
00:23
Avokado bahçesine giren domuz sürüsü kamerada | Video 09.11.2022 | 18:20
02:45
Film gibi seyahat: Rus turistler 'Madrid' yerine 'Mardin'e indi | Video 09.11.2022 | 15:54
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Arnavutköy’de sakar hırsızlar kamerada | Video 09.11.2022 | 15:54
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03:01
Dolandırıcıların kooperatif oyunu! 200 milyon liralık vurgun | Video 09.11.2022 | 15:43
01:25
Suç örgütüne operasyon 15 kişi tutuklandı | Video 09.11.2022 | 15:27
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Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 can kaybı | Video 09.11.2022 | 10:15
01:32
Kayseri'de ev sahibi-kiracı kavgasında ortalık karıştı | Video 09.11.2022 | 09:04
06:08
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Maltepe'de trafikte makas atan sürücüye para cezası | Video 09.11.2022 | 08:49
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Tayland'daki Loy Krathong Festivali renkli görüntülere sahne oldu | Video 08.11.2022 | 22:15
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Motosikletten ölümüne atlayış! Freni boşalan kamyonet 5 aracı pert etti 08.11.2022 | 16:10
Son dakika haberi: AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Van Gölü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.