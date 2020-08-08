Son dakika! Bitlis'te korkutan deprem | Video
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Son dakika haberine göre AFAD, Bitlis Hizan'da saat 22:20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.