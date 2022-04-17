SON DAKİKA! Bodrum'da orman yangını! İşte ilk görüntüler | Video

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.