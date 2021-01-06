Video Yaşam Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı | Video

Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı | Video

Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı | Video
06.01.2021 | 11:52

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Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yaşanan protestolar sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişi daha bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında açıklama ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma başlattı.


Yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı.

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