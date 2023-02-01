Video Yaşam SON DAKİKA! Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza | Video
SON DAKİKA! Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza | Video

SON DAKİKA! Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza | Video

01.02.2023 | 13:42

Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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