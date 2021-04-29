Son dakika! Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı | Video
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Türkiye'nin coronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanmaya geçmesiyle birlikte şehirlerarası yollarda yoğunluk oluştu. Bolu Dağı Tüneli bir süre ulaşıma kapatıldı. Ekipler sürücüleri, diğer güzergahlara yönlendirdi.