Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Çanakkale’nin Bozcaada'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 08.07.2021 | 17:06
03:33
00:18
Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video 08.07.2021 | 16:47
02:51
3 kişinin yaralandığı yan bakma kavgası güvenlik kamerasında | Video 08.07.2021 | 16:27
05:40
00:22
Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video 08.07.2021 | 16:28
02:21
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video 08.07.2021 | 16:05
01:05
09:48
Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video 08.07.2021 | 15:38
01:47
02:26
Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler | Video 08.07.2021 | 15:34
01:28
Manavgat'taki kazada, kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 08.07.2021 | 15:02
01:04
Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video 08.07.2021 | 14:45
05:11
00:29
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video 08.07.2021 | 14:21
00:59
Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez 08.07.2021 | 14:19
00:45
Titreyen köpeği görünce evinden battaniye getirdi | Video 08.07.2021 | 13:33
01:14
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 08.07.2021 | 13:33
01:11
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 08.07.2021 | 13:33
02:37
THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video 08.07.2021 | 13:33
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.