Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.