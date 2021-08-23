SON DAKİKA: Burdur'da sağlık çalışanlarına darp videosu 'Dayakhane' etiketi ile sosyal medyada olay oldu!
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Son dakika haberleri... Burdur Devlet Hastanesi'nde aşı yapılınca ağlayan çocuğun yakınlarının sağlık çalışanlarına tekme tokat saldırarak dehşet saçtıkları anlar 'Dayakhane' etiketi ile