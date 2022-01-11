Son Dakika: Bursa'da 20'ye yakın liseli kız öğrencinin kavgası kamerada | Video

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BURSA'da, lisede okuyan 20'ye yakın kız öğrencinin tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga edenlerin arkadaşlarının ayırmadan izlemesi ise dikkat çekti.
Mustafakemalpaşa ilçesinde, lise öğrencisi yaklaşık 20 kızdan oluşan grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce öğrenciler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir polis memurunun kavgayı ayırmak için copla müdahale ettiği görüldü. Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşlarının ayırmadan izlemesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca kavgayı izleyenler tepki topladı.