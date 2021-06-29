SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN
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Son dakika haberleri... Bursa'da Cesna 172 tipi eğitim uçağı bahçeye düştü! Cesna 172 tipi eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı.
Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı bahçeye daldı. Zorunlu iniş sırasında iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.
Olay saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında meydana geldi.