Video Yaşam SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN
29.06.2021 | 16:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya Elmalı istismar davası: İki kardeşin çizdiği cinsel istismar resimleri ve kan donduran mektup görüntüleri ortaya çıktı! 00:49
Antalya Elmalı istismar davası: İki kardeşin çizdiği cinsel istismar resimleri ve kan donduran mektup görüntüleri ortaya çıktı! 29.06.2021 | 16:37
Müge Anlı'dan Antalya Elmalı'daki çocuklara cinsel istismar davası hakkında flaş açıklama! Cinsel istismar resimleri... 01:08
Müge Anlı'dan Antalya Elmalı'daki çocuklara cinsel istismar davası hakkında flaş açıklama! Cinsel istismar resimleri... 29.06.2021 | 16:26
SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN 03:32
SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN 29.06.2021 | 16:06
SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe sapık üvey baba cinsel istismarını ortaya çıkartan şok görüntüler! 00:19
SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe sapık üvey baba cinsel istismarını ortaya çıkartan şok görüntüler! 29.06.2021 | 15:52
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketi | Video 02:43
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketi | Video 29.06.2021 | 15:27
Elmalı davasında art arda son dakika gelişmeleri! İki kardeşe sapık üvey babanın cinsel istismar olayı davasında son durum 03:32
Elmalı davasında art arda son dakika gelişmeleri! İki kardeşe sapık üvey babanın cinsel istismar olayı davasında son durum 29.06.2021 | 15:12
Muğla'da dev köpekbalığı kıyıya vurdu | Video 03:42
Muğla'da dev köpekbalığı kıyıya vurdu | Video 29.06.2021 | 14:45
Boğazına ekmek takılan çocuğu böyle kurtardı | Video 04:57
Boğazına ekmek takılan çocuğu böyle kurtardı | Video 29.06.2021 | 14:45
Müge Anlı, Elmalı Davası üzerine açıklamalarda bulundu | Video 01:08
Müge Anlı, Elmalı Davası üzerine açıklamalarda bulundu | Video 29.06.2021 | 14:49
Antalya'da makaslı cinayet kamerada | Video 01:28
Antalya'da makaslı cinayet kamerada | Video 29.06.2021 | 12:46
Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü | Video 00:55
Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü | Video 29.06.2021 | 12:46
Mültecilerin otobüs bagajındaki ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 02:03
Mültecilerin otobüs bagajındaki ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 29.06.2021 | 12:09
Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada | Video 04:14
Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada | Video 29.06.2021 | 12:09
Ümraniye’de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada | Video 03:04
Ümraniye’de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada | Video 29.06.2021 | 12:09
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayet olayında flaş görüntü! Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında... 12:13
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayet olayında flaş görüntü! Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında... 29.06.2021 | 12:15
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 02:03
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 29.06.2021 | 12:07
SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe üvey baba cinsel istismarı olayı davasında flaş gelişme 02:33
SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe üvey baba cinsel istismarı olayı davasında flaş gelişme 29.06.2021 | 11:43
İstanbul’da murç dehşeti kamerada! Önce dövdü sonra murç ile başına vurdu | Video 05:33
İstanbul’da "murç" dehşeti kamerada! Önce dövdü sonra murç ile başına vurdu | Video 29.06.2021 | 11:07
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında son dakika! Katil stüdyoda mı? 14:45
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında son dakika! Katil stüdyoda mı? 29.06.2021 | 11:18
Kurye, Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu | Video 02:30
Kurye, Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu | Video 29.06.2021 | 11:07

Son dakika haberleri... Bursa'da Cesna 172 tipi eğitim uçağı bahçeye düştü! Cesna 172 tipi eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı bahçeye daldı. Zorunlu iniş sırasında iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA