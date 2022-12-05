Video Yaşam Son Dakika: Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video
Son Dakika: Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

Son Dakika: Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

05.12.2022 | 10:38

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Son Dakika: Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:37
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Bursa’da eğitim uçağının düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. işte o anlar...

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